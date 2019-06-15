Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что с юридической точки зрения на полуострове произошло свободное волеизъявление населения.

Экс-канцлер добавил, что в связи с этим называть прошедший референдум «агрессией» неприемлемо. Кроме того, он напомнил, что полуостров исконно являлся русской территорией.

Политик также призвал отменить антироссийские санкции, введенные после присоединения полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.