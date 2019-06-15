ЕС осудил казнь киллера в Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает случай применения смертной казни в Белоруссии, передает RT.

Евросоюз выразил решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах.

В ЕС также призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь, так как мера нарушает «неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека».

Ранее в Белоруссии смертный приговор был вынесен в отношении Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые в декабре 2015 совершили заказное убийство девушки и ее молодого человека в Минске.