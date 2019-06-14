Лидер демпартии сбежал из Молдавии
Лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк покинул территорию страны. Об этом сообщает «Украина.ру».
Предполагается, что самолет с Плахотнюком вылетел из аэропорта Кишинева и направляется в Стамбул.
Кроме того, вместе с ним страну пытается покинуть политик Илан Шор, который находится под покровительством бизнесмена.
Однако, по данным украинского активиста Василия Апасова, Плахотнюк прилетел в Одессу.
Ранее сообщалось, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.