Климкин прокомментировал слухи о назначении послом Украины в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию украинских СМИ о возможном его назначении послом в США. Об этом он написал в твиттере.

До этого СМИ Украины заявили, что Климкин может в ближайшем будущем занять эту должность.

По его словам, никто не собирается назначать его на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся», — подчеркнул Климкин.

Ранее Климкин определил реальные сроки вступления Украины в ЕС.