США повлияли на решение Демпартии Молдавии, заявил Додон

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Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что Соединенные Штаты могли повлиять на решение Демократической партии отправить в отставку правительство Павла Филипа. Об этом сообщает RTR Moldova.

По его словам, роль США была очень велика.

Он также отметил, что встречался недавно с послом США Дереком Хоганом, заявив ему, что готов лететь в США для подтверждения своей позиции — готовности работать с новым правительством.

«Нет никаких закулисных игр», — подчеркнул Додон.

Он заключил, что Молдавии «повезло с послом США», который способствовал улучшению отношений между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что уволенное Додоном правительство Филипа согласилось уйти в отставку.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако действующий глава государства назвал данное решение попыткой узурпировать власть.