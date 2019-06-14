Зеленский выбирает главу Львовской области в Сети

Украинский лидер Владимир Зеленский решил выбрать главу Львовской областной государственной администрации при помощи соцсетей. Об этом он написал в фейсбуке.

На своей странице глава государства представил трех кандидатов на должность и поинтересовался мнением жителей Львовской области.

Президент спросил у пользователей Сети, знают ли они что-нибудь о репутации и моральных качествах данных кандидатов.

Причем пользователи не только высказали свое мнение, но и предложили еще несколько кандидатур.

В целом, люди положительно отнеслись к тому, что Зеленский решил поинтересоваться у них.

Ранее Зеленский назвал свой ключевой приоритет.