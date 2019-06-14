Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как отмечается, это может произойти уже в ближайшее время.

«Если будут решены все формальности», — уточнил собеседник агентства.

До этого Рада отказалась отправить в отставку Климкина несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил парламент его уволить.

Ранее Климкин определил реальные сроки вступления Украины в ЕС.