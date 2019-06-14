Политический кризис в Молдавии разрешился

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Демпартия Молдавии заявила, что уволенное главой страны Игорем Додоном правительство вице-председателя партии Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-председателя ДПМ Владимира Чеботаря.

По его словам, партия решила, что правительство страны вместе с Филипом уходит в отставку с сегодняшнего дня.

Тем самым, демпартия признала новое правительство.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако действующий глава государства назвал данное решение попыткой узурпировать власть.

Ранее сообщалось, что Додон аннулировал указ о роспуске парламента.