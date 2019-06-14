Bloomberg: Трамп заинтересован в протестах в Гонконге

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Протестующие в противогазах, наводняющие улицы Гонконга, могут надеяться на то, что президент США Дональд Трамп усилит давление на руководство бывшей колонии Британии, которое поддерживает КНР. У американского лидера есть одностороннее право лишить Гонконг статуса преференциального торгового партнера. Как сообщает Bloomberg, этот шаг привел бы к «немыслимой эскалации» торговой войны Вашингтона и Пекина.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю, при этом Пекин гарантировал, что независимая правовая, судебная и экономическая системы в Гонконге останутся без изменений в течение 50 лет. С учетом этих обстоятельств Вашингтон относится к Гонконгу иначе, чем к КНР. Если США решат приостановить преференциальный торговый режим с Гонконгом из-за того, что территория больше не является «достаточно автономной», это будет «началом смерти Гонконга». В этом случае к нему США будут относится так же, как Китаю, что приведет к установлению пошлин на миллиарды долларов.

В настоящее время неясно, будет ли администрация Трампа себя так вести. Однако президент США выказал готовность использовать любые средства для того, чтобы добиться от Пекина уступок, а протесты в Гонконге могли бы стать инструментом в переговорах. В прошлому году Трампу уже рекомендовали пересмотреть вопрос о том, должен ли Гонконг иметь особый статус. В Госдепе также обратили внимание на то, что принцип «одна страна, две системы» продолжает нарушаться, а международный статус Гонконга находится под угрозой.