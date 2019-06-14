КНР обвинила Запад в поддержке зачинщиков протестов в Гонконге
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обвинил Запад в открытой поддержке зачинщиков беспорядков в Гонконге. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, некоторые западные страны выступают с «безответственными» заявлениями относительно поправок к закону об экстрадиции.
Он также добавил, что Запад своими действиями «подливает масла в огонь».
Гэн Шуан подчеркнул, что вопросы Гонконга относятся к внутренней политике Китая.
Ранее сообщалось, что ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге.