КНР обвинила Запад в поддержке зачинщиков протестов в Гонконге

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обвинил Запад в открытой поддержке зачинщиков беспорядков в Гонконге. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, некоторые западные страны выступают с «безответственными» заявлениями относительно поправок к закону об экстрадиции.

Он также добавил, что Запад своими действиями «подливает масла в огонь».

Гэн Шуан подчеркнул, что вопросы Гонконга относятся к внутренней политике Китая.

Ранее сообщалось, что ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге.