Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского — шансом на мир в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также, по мнению Болтона, избрание Зеленского также может помочь улучшить отношение американской и российской стороны. Однако, он добавил, что необходимо, чтобы Россия «внесла свой вклад».

«Крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие», — отметил Болтон.

Ранее сообщалось, что Болтон и министр иностранных дел Венгрии обсудили «пагубное влияние России».