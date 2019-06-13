«Слуга народа» хочет стать монополистом в Раде

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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» собирается стать монополистом в Верховной Раде после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука.

«Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя всю ответственность перед народом Украины», — заявил Стефанчук.

Он также добавил, что представители партии работают на эту идею, поскольку им важно сделать одного ответственного за государство «впервые за 28 лет независимости Украины».

На данный момент в списке партии состоит 201 человек. Для получения большинства в Раде партии необходимо получить в ходе выборов 226 парламентских мест.

Ранее сообщалось, что киевскую тусовщицу Ирину Панченко исключили из списка народных кандидатов «Слуги народа».