WP: Трамп напрашивается на импичмент

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/10550639/RTS10VZ6-pic905-895x505-38885.jpg">

В США активно обсуждалось, совершил ли президент страны Дональд Трамп преступление, но, как пишет The Washington Post, основным вопросом является не этот, а подходит ли Трамп на эту должность.

Вопрос о том, злоупотребляет ли глава государства властью и демонстрирует ли он неспособность служить стране в соответствии с основополагающими принципами Конституции, является ключевым для процедуры импичмента. Когда глава государства подал во второй по важности суд США записку по делу, в которой заявил, что Конгресс не может проводить расследование в отношении главы государства, если только это не происходит в рамках импичмента, он продемонстрировал свое презрительное отношение к одному из принципов американской демократии — ни один человек, даже президент, не может быть выше закона.

Согласно поданной Трампом записке по делу, Конгресс «старается доказать, что президент нарушил закон» и что он не может это сделать, так как это является прерогативой исполнительной власти. Как пишет издание, в действительности это не так: Конгресс может заниматься финансами главы государства как в рамках процедуры импичмента, так и вне его. Несмотря на это, заявление Трампа может быть истолковано так, как будто сам стремится начать процедуру импичмента.