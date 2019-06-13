Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает «Взгляд».

Дуда сделал это заявление накануне, вспомнив Вторую мировую войну, после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Соловьева, в Дуде говорит историческое чувство обиды.

Ведущий отметил, что поляки действительно хорошо сражаются, однако напомнил, что они не смогли противостоять немцам в 1939 году.

«При всем уважении к польской доблести, хотелось бы отметить, что русский народ – народ-победитель. Так было, есть и будет всегда», — сказал Соловьев.