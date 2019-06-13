РФ заинтересована в стабильных отношениях с США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в развитии отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона заинтересована в «предсказуемых» отношениях с США.
Он также добавил, что Россия и США несут особую ответственность за мировую безопасность.
Антонов подчеркнул, что стороны должны стремиться к признанию интересов друг друга.
Ранее в МИД России отметили прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности.