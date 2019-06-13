РФ заинтересована в стабильных отношениях с США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в развитии отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона заинтересована в «предсказуемых» отношениях с США.

Он также добавил, что Россия и США несут особую ответственность за мировую безопасность.

Антонов подчеркнул, что стороны должны стремиться к признанию интересов друг друга.

Ранее в МИД России отметили прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности.