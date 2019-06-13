Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем», — сказал Рабинович.

По его словам, Украине нельзя разрывать связи со своими восточными партнерами.

Он также добавил, что расстроился из-за высказывания Зеленского о мире.

Рабинович подчеркнул, что на Украине не будет мира из-за НАТО.

Ранее Рабинович заявил, что Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания.