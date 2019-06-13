Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем», — сказал Рабинович.
По его словам, Украине нельзя разрывать связи со своими восточными партнерами.
Он также добавил, что расстроился из-за высказывания Зеленского о мире.
Рабинович подчеркнул, что на Украине не будет мира из-за НАТО.
Ранее Рабинович заявил, что Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания.