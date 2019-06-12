В твиттере Медведева появились загадочные твиты

Twitter.com

В аккаунте премьер-министра России Дмитрия Медведева в своем твиттере появились два странных сообщения.

Твиты были размещены в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади.

«Vk mho cucumber uovunpniophvoui», — говорится в одном сообщении.

«Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi», — говорится во втором сообщении Медведева.

Сразу после публикации сообщения были удалены.

В пресс- службе главы правительства уточняют, что ситуация выясняется.