В твиттере Медведева появились загадочные твиты
В аккаунте премьер-министра России Дмитрия Медведева в своем твиттере появились два странных сообщения.
Твиты были размещены в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади.
«Vk mho cucumber uovunpniophvoui», — говорится в одном сообщении.
«Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi», — говорится во втором сообщении Медведева.
Сразу после публикации сообщения были удалены.
В пресс- службе главы правительства уточняют, что ситуация выясняется.