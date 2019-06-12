Умер российский посол

Посольство России в республиках Сенегал и Гамбия сообщило о смерти чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Сергея Крюкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ему было 59 лет.

«На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность», — сообщается на странице посольства в социальных сетях.

Отмечается, что Крюков отстаивал национальные интересы России и содействовал реализации внешнеполитического курса страны.

Ранее сообщалось, что умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь.