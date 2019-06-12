Токаев вступил в должность президента Казахстана

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В Казахстане победивший на президентских выборах Касым-Жомарт Токаев принес присягу во время церемонии инаугурации и вступил в должность главы государства, передает РИА «Новости».

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%. Токаев набрал 70,96%.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан», — заявил Токаев на инаугурации.

Он также пообещал добросовестно исполнять обязанности главы государства.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства.