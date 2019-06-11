США усилили санкции против Сирии
Власти США ужесточили режим санкций по отношению к Сирии, об этом сообщает ТАССсо ссылкой на американское министерство финансов.
Документ включает в себя черный список, в который попали еще 13 юридических лиц, среди которых есть телекомпания LANA TV и организация ASM International Trading, а также три физических лица, два из которых связаны с деятельностью последней.
Ранее сообщалось, что США в ходе трехсторонней встречи с Россией и Израилем готовы заключить сделку по Сирии и признать легитимность президента Башара Асада, сняв антисирийские санкции.