Драматичным танцем назвали отношения с Россией в Швеции

МИД Швеции дало оценку политическим отношениям между королевством и Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.

«Двусторонние отношения — это как танцевать танго — шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, — иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец», — заявила Валльстрем.

По мнению главы шведского МИДа, политические взаимоотношения двух стран неоднозначны, поскольку королевство разрывается между установлением прямых контактов с Россией и поддержанием антироссийских санкций ЕС.

Валльстрем добавила, что со стороны их государства будет продолжаться политика санкций ЕС. Однако отметила, что Швеции нужна прямая связь с Россией, чтобы «говорить не о странах, а со странами». Представитель ведомства подчеркнула, что это «не всегда легко».

Ранее сообщалось, что Россия выслала двух шведских дипломатов в ответ на отказ МИДа Швеции выдать дипломатические визы сотрудникам российского посольства.