Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, передает «112 Украина».

На этот пост он назначил действующего нардепа от «Батькивщины» Владислава Бухарева.

Отмечается, что в 2014 году Бухарев был первым заместителем главы СБУ, а потом стал депутатом Рады.

Ранее Зеленский уволил 15 губернаторов.