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Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, передает «112 Украина».

На этот пост он назначил действующего нардепа от «Батькивщины» Владислава Бухарева.

Отмечается, что в 2014 году Бухарев был первым заместителем главы СБУ, а потом стал депутатом Рады.

Ранее Зеленский уволил 15 губернаторов.