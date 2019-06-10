Додон сообщил о подготовке покушения на него

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о том, что на него планируется покушение, передает ТАСС.

«По моей информации, за мое устранение предлагают $1 млн. Если, не дай бог, что-то будет, то [председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ)] Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита за это отвечает», — сказал Додон в интервью телеканалу «ТВ-8».

Он отметил, что не доверяет Службе государственной охраны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, на что действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.