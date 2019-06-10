Названы 10 кандидатов на пост Мэй

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Консервативная партия Великобритании официально огласила имена десяти кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что это самое большое число кандидатов на этот пост в истории.

В списке кандидатов значатся имена экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, главы МВД Саджида Джавида, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, экс-лидера палаты общин Андреа Лидсом, министра международного развития Рори Стюарта, министра природных ресурсов Майкла Гоува, действующего главы МИД Джереми Ханта, министра труда и пенсий Эстер Макви и представителя минфина при палате общин Марка Харпера.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии.