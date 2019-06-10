МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12100177/RIAN_5482858.HR-pic905-895x505-54731.jpg">

Министерство иностранных дел России выразило надежду на то, что новые киевские власти не будут провоцировать саботаж минских соглашений. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса», — заявили в МИДе.

Представители ведомства выразили сожаление относительно заявления главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы документально зафиксировать запрет на ответные обстрелы в Донбассе, которое «осталось всего лишь благими намерениями».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель признала убийства мирных жителей на Донбассе силовиками ВСУ.