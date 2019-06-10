Ципрас попросил распустить парламент Греции
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы, передает РИА «Новости».
Это произошло после того как «Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.
«После выборов сложилась предвыборная ситуация», — сказал Ципрас.
Ципрас пояснил, что он хочет получить мандат народа.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен назначить досрочные парламентские выборы на июнь.