Ципрас попросил распустить парламент Греции

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы, передает РИА «Новости».

Это произошло после того как «Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.

«После выборов сложилась предвыборная ситуация», — сказал Ципрас.

Ципрас пояснил, что он хочет получить мандат народа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен назначить досрочные парламентские выборы на июнь.