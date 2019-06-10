Джон Керри отказался от участия в президентских выборах в 2020 году

Бывший госсекретарь США Джон Керри исключил свою кандидатуру из предстоящей президентской гонки, которая пройдет в 2020 году. Об этом сообщает Sky News.

«Я думал об участии до того, как свое желание высказал Джо Байден, поэтому я не буду врываться в политическую борьбу», — заявил Керри.

Бывший госсекретарь США также добавил, что является другом Байдена, поэтому надеется, что политик одержит победу в 2020 году и «сможет направить страну на верный курс».

Джон Керри уже участвовал в президентских выборах в 2004 году, однако тогда победу одержал Джордж Буш-младший. После ухода с должности госсекретаря политик активно занимается проблемами загрязнения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Джон Керри ответил на обвинения со стороны президента США Дональда Трампа.