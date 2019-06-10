Зеленский отшутился на обвинения в плагиате речи Порошенко

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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на обвинения администрации бывшего главы государства Петра Порошенко о том, что он якобы позаимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе. Об этом сообщает «Обозреватель».

До этого Зеленского обвинили в плагиате Порошенко: якобы Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко, а также повторил некоторые его заявления Порошенко.

По словам Зеленского, он ничего не заимствовал, и речь принадлежит ему и его администрации.

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — отметил Зеленский.

Ранее Порошенко заявил, что произнесенная в Брюсселе Зеленским речь «родилась» в его офисе.