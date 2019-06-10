РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, претензии относительно прав в Черном, Азовском море и Керченском проливе не попадают под юрисдикцию трибунала в Гааге и, следовательно, должны быть отклонены.

«Я призываю суд отклонить их в полном объеме», — подчеркнул Лобач.

На данный момент арбитраж в Гааге проводит слушания в отношении разбирательства, которое было инициировано украинской стороной против России в 2016 году. Спор ведется вокруг «прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

Ранее МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России.