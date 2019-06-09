Захарова назвала деньги новой религией в современном мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деньги в современном мире стали «религией», передает РИА «Новости».

«В нашем мире деньги тоже стали религией… Во многом деньги попрали даже материальный мир. Они просто стали религией. И вот это проблема, вот это страшно», — рассказала Захарова.

По ее мнению, у многих современных людей есть ложное ощущение, что деньги «решают все проблемы». Поэтому «для многих людей, особенно для молодежи, это является самоцелью».

Сама Захарова отметила, что так не считает.