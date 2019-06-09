Евросоюз признал новое правительство Молдавии

Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду, сообщает Sputnik.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Европейский Союз готов работать с демократическим и законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основополагающим принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это, в первую очередь, то, чего люди ожидают и заслуживают», — говорится в заявлении.

В то же время ЕС призывает политические партии и население страны к спокойствию и сдержанности.