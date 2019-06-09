Скандального экс-мэра Кишинева прогнали с площади митингующие
Скандального экс-мэра Кишинева Дорина Киртоакэ прогнали с площади собравшиеся на площади Кишинева митингующие. Об этом сообщает Sputnik.
По данным издания, Киртоакэ подошел к толпе и выкрикнул митингующим: «Диктатура повержена, [лидер демократов Владимир] Плахотнюк должен уйти».
В ответ из толпы донеслось слово «иуда».
Как отмечается, после этого сотрудники правоохранительных органов оттеснили бывшего мэра от толпы.
Ранее сообщалось, что мэра Кишинева не смогли отправить в отставку из-за провала референдума.