Скандального экс-мэра Кишинева прогнали с площади митингующие

Скандального экс-мэра Кишинева Дорина Киртоакэ прогнали с площади собравшиеся на площади Кишинева митингующие. Об этом сообщает Sputnik.

По данным издания, Киртоакэ подошел к толпе и выкрикнул митингующим: «Диктатура повержена, [лидер демократов Владимир] Плахотнюк должен уйти».

В ответ из толпы донеслось слово «иуда».

Как отмечается, после этого сотрудники правоохранительных органов оттеснили бывшего мэра от толпы.

Ранее сообщалось, что мэра Кишинева не смогли отправить в отставку из-за провала референдума.