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Президент Молдавии Игорь Додон выступил с заявлением в парламенте. Об этом сообщает Sputnik.

По словам Додона, парламент работает в правовом русле. Он выразил сожаление, что Конституционный суд поддался манипуляции.

Также Додон назвал, что крайний срок роспуска парламента — 9 июня.

«Вчера был законный срок для формирования большинства и правительства. Сегодня уже нет предпосылок для роспуска парламента», — отметил Додон.

Он заявил, что действия и.о. премьера Павла Филипа — это «попытка узурпации власти».

Ранее сообщалось, что назначена дата досрочных выборов парламента Молдавии.