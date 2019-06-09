Додон выступил с заявлением
Президент Молдавии Игорь Додон выступил с заявлением в парламенте. Об этом сообщает Sputnik.
По словам Додона, парламент работает в правовом русле. Он выразил сожаление, что Конституционный суд поддался манипуляции.
Также Додон назвал, что крайний срок роспуска парламента — 9 июня.
«Вчера был законный срок для формирования большинства и правительства. Сегодня уже нет предпосылок для роспуска парламента», — отметил Додон.
Он заявил, что действия и.о. премьера Павла Филипа — это «попытка узурпации власти».
Ранее сообщалось, что назначена дата досрочных выборов парламента Молдавии.