Додон прибыл в парламент

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Глава Молдавии Игорь Додон пришел в здание парламента. Об этом сообщает Sputnik.

Как отмечается, сразу после прибытия президента возле здания стали собираться митингующие.

Ранее сообщалось, что противников Додона автобусами свозят в Кишинев.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.

Однако 9 июня Конституционный суд Молдавии отнял полномочия президента у Додона и передал их в руки и.о. премьера Павла Филипа, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы.