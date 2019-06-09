Назначена дата досрочных выборов парламента Молдавии

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Павел Филип, которого Конституционный суд Молдовы назначил временным главой страны, назначил досрочные выборы на 6 сентября. Об этом сообщает Sputnik.

Как отмечается, Филип подписал указ о проведении досрочных выборов 6 сентября.

«КС высказался об условиях для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ», — подчеркнул Филип.

По его мнению, президент страны Игорь Додон не исполняет свои конституционные обязанности, поэтому должен покинуть свой пост.

«Самый демократический инструмент в этой ситуации — досрочные выборы», — заключил Филип.

Ранее сообщалось, что КС Молдавии разрешил Филипу роспуск контролируемого Додоном парламента.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.