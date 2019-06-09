Парламент Молдавии признал незаконным назначение Филипа на место Додона

Парламент Молдавии на заседании единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение и. о. премьера Павла Филипа на должность временного президента страны, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в парламент приняли это решение единогласно и теперь планируют обратиться по данной ситуации в международные структуры, в частности в Совбез ООН.

«Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии...и признает незаконным правительство Филипа», — заявили в парламенте.

Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти.

Ранее сообщалось, что Филип распустил контролируемый Додоном парламент Молдавии.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.