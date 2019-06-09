КС Молдавии разрешил Филипу роспуск контролируемого Додоном парламента
Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь заявил, что суд рассмотрел запрос и.о. премьера страны Павла Филипа, назначенного временно исполняющим обязанности президента, и констатировал наличие условий для роспуска парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам председателя, обязанности главы Молдавии передали премьеру для того, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
«Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения», — заключил Поалелунжь.
Ранее сообщалось, что КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона.
Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.