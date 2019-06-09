КС Молдавии признал наличие условий для роспуска парламента

Председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь заявил, что суд рассмотрел запрос и.о. премьера страны Павла Филипа, назначенного временно исполняющим обязанности президента, и констатировал наличие условий для роспуска парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам председателя, обязанности главы Молдавии передали премьеру для того, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

«Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения», — заключил Поалелунжь.

Ранее сообщалось, что КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.