Трамп назвал Луну частью Марса

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Луна — это часть Марса. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, 7 июня глава США написал пост, в котором сказал, что Луна является частью Марса.

«NASA... нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)», — написал Трамп.

Эти слова вызвали бурю эмоций у пользователей. Некоторые упрекнули президента в безграмотности, проведя работу над ошибками в его посте. Кто-то захотел оплатить уроки астрономии президенту. Большинство же просто разобрало пост на мемы.

«7 июня 2019 года, в день, когда луна стала частью Марса», — написал один из пользователей.

Ранее Трамп по ошибке заявил, что на Шри-Ланке погибли 138 миллионов человек. Вскоре после публикации записи, Трамп удалил твит и выложил новый.