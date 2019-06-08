Трамп не разрешил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения

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Администрация президента США Дональда Трампа не позволила посольствам США в разных странах вывесить в июне радужные флаги, которые являются символом ЛГБТ-движения. Об этом сообщает NBC News.

По словам трех дипломатических источников, соответствующие запросы поступили в Вашингтон из американских посольств в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии. Они связаны с тем, что июнь является месяцем гордости ЛГБТ.

Подчеркивается, что, несмотря на заявления Трампа о поддержке ЛГБТ-движения, Вашингтон не позволил повесить флаги на флагштоке.

Ранее Тейлор Свифт обвинила Трампа в лицемерной политике по ЛГБТ.