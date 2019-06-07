Вучич обеспокоился идеей «Великой Албании»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что идея «Великой Албании», о которой все чаще упоминают албанские и косовские политики, стала стратегией албанцев и косоваров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, однозначно участившиеся упоминания о Великой Албании не являются случайностью.

«Каждому ясно, что это стало частью их основной стратегии», — отметил Вучич.

Ранее сообщалось, что непризнанное государство Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания ЕС. Тем самым страна, по его словам, «восстановит историческую справедливость».