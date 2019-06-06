ЦПКР подготовил доклад по кемеровскому губернатору Цивилеву

Центр политической конъюнктуры (ЦПКР) подготовил доклад по губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

Цивилев по своему опыту и происхождению крайне жесткий руководитель, выходец из Вооруженных сил; его назначение готовилось давно, однако трагические события вокруг «Зимней вишни» ускорили события, и в отличие от действовавшего тогда руководства региона, Цивилев проявил себя человечным и отзывчивым руководителем, говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что сменив Амана Тулеева, безраздельно правившего Кузбассом в течение десятилетий, Цивилев достойно прошел все политические и аппатные этапы, смог выстроить конструктивное взаимодействие со всеми крупными промышленными игроками в субъекте.

Учитывая уроки «Зимней вишни» Цивилев вел кампанию максимально открыто и оперативно реагировал на различные болезненные вопросы, которые поднимали граждане. Не оставил он эту практику и после выборов, отмечают аналитики ЦПКР.

Согласно их оценке, солидный лоббистский потенциал на федеральном уровне, входит в правительственную комиссию по ТЭК. При его управлении регионом оживилась горнорудная промышленность, запущено несколько проектов в области цветной металлургии. Кратно – в два раза (до 727 миллионов рублей), увеличены государственные субсидии на сельское хозяйство.

ЦКПР также отмечает, что основной акцент в вопросе стиля управления регионом – Цивилев в отличие от Тулеева не практикует авторитарного замыкания всех вопросов на себя, но продвигает командный стиль, делегируя полномочия внутри нее при жестком спросе и персонализованной ответственности.