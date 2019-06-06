В Раде сочли заявление Кучмы о Донбассе началом капитуляции

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы знаменует начало капитуляции, передает РИА «Новости».

Леонид Кучма говорил об обсуждении возможности прекращения блокады Донбасса и предлагал юридически закрепить запрет на «стрельбу в ответ» в регионе.

По словам депутата от фракции «Самопомощь», безопасность и суверенитет страны «не могут быть предметом торговли». Гопко также заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский не заявит о несогласии с предложениями Кучмы, то это будет означать, что он «стал на путь предательства национальных интересов».

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма заявил о решении снятия блокады с Донбасса.