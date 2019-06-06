Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку

Глава украинского МИД Павел Климкин отреагировал на отказ Рады увольнять его с поста министра. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, Климкин подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему остаться на посту министра, но он отказался.

По его словам, он уходит с должности, потому что считает это политически правильным решением.

Также Климкин рассказал, что планирует создать свою команду, которой он доверяет и которые доверяют ему. Министр убежден, что впереди еще будет много вызовов во внешней и внутренней политике.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась отправить Климкина в отставку.