Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 6 июня, примет участие в церемонии на Омаха-Бич в честь 75-летия высадки войск союзников в Нормандии. Американские лидеры поддерживают эту традицию на протяжении 40 лет. Об этом пишет The USA Today.

Во время церемонии глава государства отдаст дать уважения 160 тысячам военных США и союзников, которые во время высадки в Нормандии 6 июня 1944 года изменили ход Второй мировой войны. В отличие от других президентов США, Трамп вряд ли будет говорить во Франции о поддержке таких послевоенных организаций, как НАТО: американский лидер обвинял блок в «вымогательстве денег» у Соединенных Штатов.

По словам экс-представителя страны в НАТО Николаса Бернса, один из выученных США уроков после Второй мировой войны заключается в том, что им нужны союзники, что расходится с линией поведения Трампа.

Как отмечается, Трамп выступил на американском военном кладбище в Нормандии, где похоронены почти 10 тысяч погибших американцев. В других церемониях глава государства участие не примет и вместо них встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Предшественники Трампа использовали 6 июня, чтобы почтить память погибших при высадке, а также показать, что они учитывают уроки Второй мировой войны в своей внешней политике. Трамп же во время предвыборной кампании в 2016 году обещал радикально изменить сложившийся после войны порядок.

По мнению представителей организаций ветеранов, Трамп является самым худшим президентом в истории, который будет принимать участие в памятных мероприятиях, так как он разрушил альянсы, которые обеспечивали мир в Европе на протяжении 70 лет.