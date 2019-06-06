Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос из-за пропажи стульев

Пресс-секретаря экс-президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос, передает РИА «Новости».

Как сообщил юрист Андрей Портнов, причиной вызова стало исчезновение серверов из администрации главы государства, также пропали стулья, обои и флаги.

Ранее Святослав Цеголко рассказал о судьбе серверов, исчезнувших из ситуационной комнаты СНБО.

По его словам, вся техника была взята в аренду на средства Петра Порошенко, а затем возвращена арендодателю.