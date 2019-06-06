Лавров назвал три цели санкций Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал цели антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, главная цель антироссийских санкций – наказать страну за независимую внешнюю политику.

«Главное, ради чего принимаются санкции, – во-первых, наказать Россию за независимую внешнюю политику», — заявил Лавров.

Второй целью он назвал попытку повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления.

Лавров отметил, что третьей целью является стремлении затормозить формирование миропорядка «с наличием многих, а не двух или одного полюса».

«Третья, более глобальная причина – это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше, чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в 2014 году Соединенные Штаты признавали объективность итогов референдума о присоединении Крыма к РФ, но при этом просили провести его повторно.