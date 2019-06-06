Россия приняла приглашение Нормандии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона приняла приглашение Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что Россия получила приглашение поучаствовать в памятные мероприятия в Нормандии через посольство России во Франции.

Лавров отметил, что российская сторона приняла это приглашение. Однако отправлять российскую делегацию пока никто не планировал. Россия будет представлена на мероприятиях дипломатом из посольства в Париже.

Ранее сообщалось, что Россию пригласили на годовщину высадки союзников Нормандии.

Также до этого стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии.