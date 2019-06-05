Рада дискредитирует себя, считают у Зеленского
Представитель президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада дискредитирует свою работу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинский парламент принимает мало законодательных инициатив и показывает низкую результативность.
Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский за десять рабочих дней внес в Раду около 10 законопроектов.
Стефанчук подчеркнул, что Рада очень долго рассматривает законопроекты.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал цель выборов в Раду.