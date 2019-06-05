Саакашвили попросил совета у пользователей Сети

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спросил у пользователей соцсетей, стоит ли ему идти на выборы с партией мэра Киева Виталия Кличко «Удар». Об этом он написал в своем фейсбуке.

До этого Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии. По его словам, союз с Саакашвили сможет удвоить усилия «ради преобразований» на Украине.

По словам Саакашвили, он примет решение только после того, как узнает мнение своих сторонников.

«Нам нужно или идти с «Ударом» при условии полного реформирования, или принять решение «не идти», рискуя остаться вне выборов», — отметил Саакашвили.

Также экс-глава Грузии добавил, что Кличко является достойным человеком и его хорошим другом.

При этом он подчеркнул, что партию «Удар» следует полностью очистить от сторонников экс-президента страны Петра Порошенко.

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Ранее сообщалось, что Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины.